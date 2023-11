Izložba slika Radovana Baje Vujovića (VIDEO)

UŽICE- U okviru pratećeg programa 28. Jugoslovenskog pozorišnog festivala, tradicionalno je otvorena izložba fotografija nastalih na prethodnom festivala, a čiji je autor Radovan Baja Vujović.

Za Vujovića je festival najznačajniji umetnički doživljaj, koji se u gradu odvija već više od četvrt veka. „Pa normalno i festival i mi sa festivalom, sve se menjalo. Ako gledam samo sa fotografske strane menjalo se od analogne to digitalne fotografije. To je jedan ceo jedan vek fotografski, ali menjao se festival. Od početka je on rastao sve više i više i mislim da je iz godine u godinu festival sve bolji i bolji. Pa sigurno da je specifično za festival. Ja radim