RHMZ upozorava: U Srbiji danas olujni vetar i intenzivni pljuskovi

U Srbiji će danas duvati jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine, a pljuskovi i grmljavina koji se očekuju sredinom dana, posle podne i uveče kratkotrajno mogu biti intenzivni, uz jak i olujni vetar, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najjači udari vetra očekuju se na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama, ponegde i sa brzinom većom od 100 kilometara na čas, dok će udari košave u Beogradu dostizati brzinu od 60 do 70 kilometara na čas. Vetar će oslabiti krajem dana. Više padavina će biti sutra, na jugu i istoku Srbije, od 20 do 40 milimetara kiše, ponegde i više, upozorava RHMZ. U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, a u ostalim predelima mestimično