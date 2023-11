Šapić: Do kraja popodneva biće normalizovano vodosnabdevanje u tri beogradske opštine

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić istakao je da će do kraja popodneva snadbevanje vodom svih domaćinstava u opštinama Novi Beograd, Surčin i Zemun biti ponovo normalizovano, preneo je danas Beoinfo.

On je istakao da je do sinoćne havarije na vodovodnoj mreži došlo usled "ljudske greške". "U toku jučerašnjeg dana usled geo istraživanja došlo je do velike havarije i probijanja dovodne cevi postrojenja na Bežanijskoj Кosi. Prve procene nisu bile optimistične i pretilo je da tokom 48 sati u sve tri opštine neće postojati bilo kakvo snadbevanje vodom", rekao je on. Cele noći su gradske službe i inženjerske ekipe bile na terenu i uspeli smo da već u jutarnjim satima