Vraća nam se lepo vreme: Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano, a evo gde će padati kiša

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, sa temperaturom do 23, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Vojvodini promenljivo, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, u planinskim predelima južne i istočne Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od šest do 12, a najviša od 19 do 23. U Beogradu danas pretežno sunčano, uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 12, a najviša oko 21. (Kurir.rs/Beta) Kurir