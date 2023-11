Danas pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena: Evo kada sledi promena vremena

Jutarnja temperatura od 6 do 12

U Srbiji danas pretežno sunčano, i toplo za ovo doba godine. Više oblačnosti očekuje se samo u Vojvodini, ponegde i sasvim slaba kiša. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, na planinama južne Srbije veoma jak. Jutarnja temperatura od 6 do 12°C, maksimalna dnevna od 18 do 24°C. U Beogradu pretežno sunčano, uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 12, a najviša oko 21 stepen. U Srbiji u utorak naoblačenje