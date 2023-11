U Srbiji sutra pretežno oblačno sa kišom

U Srbiji će sutra biti oblačno, sa kišom koja će se zapada i Vojvodine proširiti na celu zemlju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru po kotlinama i dolinama reka magla. Sunčanih intervala tokom dana biće na jugu i jugoistoku zemlje. Vetar slab do umeren, južnih smerova. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije jak vetar u oblasti pljuskova. Najniža temperatura od tri do 12, a najviša od 17 do 22. U Beogradu uglavnom oblačno i suvo vreme, uz slabu kišu sredinom dana. Vetar slab do umeren, južnih smerova, u oblasti pljuskova jak. Najniža temperatura od osam do 12, a najviša oko