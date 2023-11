Teroristički napad u Jerusalimu: Napadač ubijen

Dvoje službenika granične policije povređeno je jutros u terorističkom napadu nožem kod Herodove kapije u starom gradu u Jerusalimu, saopštila je izraelska policija, prenosi Džeruzalem post.

Žena policajac je teško ranjena i u kritičnom je stanju, dok je muškarac policajac lakše povređen, navodi Tajms of Izrael. Policija je ubila napadača. Do napada je došlo u blizini stanice izraelske policije. Two Border Police officers were seriously injured in a stabbing and shooting terror attack by Herod’s Gate in Jerusalem's Old City on Monday morning, Israel Police confirmed. Read more here: https://t.co/aeHrxbappA pic.twitter.com/YlcmsvGWVI — The Jerusalem