Pukla žičara, šest osoba povređeno: Užas u Rusiji: Ljudi visili u vazduhu, hitno prevezeni u bolnicu (video)

Blic pre 4 sati
Šest osoba je povređeno, od kojih je petoro hospitalizovano, kada je pukla žičara u ruskom gradu Naljčiku, glavnom gradu autonomne republike Kabardino-Balkarije, saopštio je pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov.

- Prema operativnim podacima, u Naljčiku je šest osoba povređeno prilikom obrušavanja žičare, petoro je već primljeno u bolnicu i nalazi se na pregledima. Svi povređeni su u stanju srednje i lakše telesne povrede - rekao je Kuznjecov, prenose RIA Novosti. On je dodao da su na licu mesta angažovane ekipe hitne medicinske pomoći. Istovremeno, završena je i akcija spasavanja zaglavljenih lica na žičari, naveli su nadležni, dodajući da je u trenutku nesreće na žičari
