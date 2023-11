NOVI SAD - U Srbiji danas iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, u Vojvodini promenljivo, ponegde sa slabom kišom.

Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, u planinskim predelima južne i istočne Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 19 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Srbiji u utorak naoblačenje sa kišom, koje će tokom jutra i pre podneva zahvatiti jugozapadne i zapadne krajeve, a do kraja dana će se proširiti i na ostale. U sredu oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i