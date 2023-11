Sprečen "teroristički napad": Ruska vojska uništila 17 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Crnog mora i poluostrva Krim

Ruska vojska saopštila je danas je oborila 17 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Crnog mora i poluostrva Krim. - Protivvazdušna odbrana je uništila devet bespilotnih letelica i presrela osam dronova - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane. 🇷🇺🇺🇦✈️ On another drone raid on Crimea In the early morning of November 7, Ukrainian forces once again tried to attack the Crimean peninsula with drones. Seventeen drones were fired in the direction of Sevastopol