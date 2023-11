Biće i mraza u četvrtak ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplije! Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend

BEOGRAD: U Srbiji sutra ujutro sveže sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, a u predelima južnije od Save i Dunava mestimično se očekuju magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati i tokom dela prepodneva.

U toku dana sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, uveče i u toku noći u Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temepratura od 0 do 6 stepeni, najviša od 14 do 19 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Beogradu jutro sveže, na periferiji grada sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u toku noći u pojačanju. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, najviša