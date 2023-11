Naoružani mladići pobegli iz škole? Novi detalji haosa u Hamburgu, specijalci opkolili zgradu, pa upali unutra (video)

Dva učenika koja su upala u školu u Hamburgu naoružani su navodno pobegli iz iste.

Dva učenika koja su upala u školu u Hamburgu naoružani su navodno pobegli iz iste. Prava drama odigrala se u Nemačkoj u gradu Hamburgu kada su dva mladića upala u školu naoružana i pretila nastavniku, piše "BBC". Specijalne policijske jedinice su stigle na lice mesta i sve okolne ulice su blokirale. Amok-Alarm in einer Schule in Hamburg-Blankenese: Spezialeinheiten der Polizei sind am Einsatzort. https://t.co/xxQ2ARzq4Z #Amok #Hamburg #Blankenese #Hamburg