MUP: Uhapšen hrvatski državljanin na granici sa 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica

Srpska policija uhapsila je hrvatskog državljanina Đ.J. u čijem je automobilu na graničnom prelazu Ljuba, prilikom izlaska iz Srbije, pronašla više od 2.000 paklica cigareta bez akciznih markica, saopšteno je danas iz srpskog Ministarstva unutrašnih poslova.

Policija sumnja da je on 2.063 paklice cigareta pokušao nezakonito da prenese u Hrvatsku, zbog čega se tereti da je izvršio krivično delo krijumčarenje, dodaje se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.