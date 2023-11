Više puta udario oca sekirom u glavu: Jezivi detalji napada sina na roditelje kod Paraćina

M. P. se tereti za teško ubistvo u pokušaju

M. P. (44) iz sela Svojnovo kod Paraćina jutros je napao oca i majku, potvrđeno je za Telegraf.rs iz Višeg javnog tužilaštva u Jagodini, koje je nadležno za taj slučaj. On je posle svađe pokušao da ubije roditelje, a oružje koje je koristio bila je sekira. - On je oca M. D. (70) više puta udario u glavu i on je u kritičnom stanju i životnoj opasnosti. Majka M. D. (68) je stabilnog stanja. Oboje se nalaze u paraćinskoj bolnici - kažu iz tužilaštva. M. P. se tereti