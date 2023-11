Milatović: Na popisu ću se izjasniti kao Crnogorac, a govorim srpskim jezikom

NA POPISU ću se izjasniti kao Crnogorac, a govorim srpskim jezikom, saopštio je predsednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je u emisiji "Pres plus" na Adria televiziji rekao da će se na popisu izjasniti isto kao 2011. godine i kako se njegova porodica izjasnila. - Po nacionalnoj pripadnosti sam Crnogorac, a govorim srpskim jezikom - istakao je Milatović. (Sputnjik)