Holivud: Posle scenarista i glumci prekidaju višemesečni štrajk

BBC News

Najmoćnija industrija zabave na svetu vratiće se uskoro u normalu posle višemesečnog prekida rada.

Nakon što su holivudski pisci i scenaristi postigli sporazum sa američkim studijima, i sindikat američkih glumaca Sag-Aftra saopštio je da se dogovorio sa holivudskim studijima čime su se stekli uslovi o prekidu višemesečne obustave rada.

Štrajkovi scenarista i glumaca potpuno su paralizovali industriju zabave i odložili snimanja brojnih velikih televizijskih serija i filmovima.

Premijere pojedinih, ranije snimljenih filmskih ostvarenja morala su da budu odložena, poput osmog nastavka Nemoguće misije sa Tomom Kruzom u glavnoj ulozi.

Glumci su tražili veće plate i zaštitu od upotrebe veštačke inteligencije u filmskoj i televizijskoj industriji.

Procenjuje se da je višemesečni prekid rada scenarista i glumaca koštao američku ekonomiju oko 6,5 milijardi dolara, prenosi Dedlajn.

Bilo je to prvi put da sindikati koji predstavljaju i pisce i glumce štrajkuju istovremeno od 1960. godine, kada je Ronald Regan bio na čelu sindikata glumaca, a kasnije je postao predsednik SAD-a.

Zbog spora sa studijima, bilo je obustavljeno snimanje nekih od najboljih američkih serija, poput The Last of Us, Milijarde (Billions), Čudnije stvari (Stranger Things), The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, Abbott Elementary, Marvelov Blejd (Blade), kao i pojedine popularne zabavne TV emisije.

Bilo je pomalo suza radosnica, mnogo osmeha i zagrljaja kada je sporazum postignut, rečeno je Rojtersu iz sindikata glumaca.

Oni kažu da će trogodišnji ugovor napraviti temelj za dugoročniju budućnost članova sindikata, kojih ima oko 160.000.

Sindikat je saopštio da je ugovor procenjen na više od milijardu dolara i da uključuje povećanje minimalnih plata, veće bonuse od striminga i veću zaštitu od kopiranja njihovih slika i glasova pomoću veštačke inteligencije.

Rečeno je da je ovaj sporazum najbolji po sindikat glumaca od kada postoji.

Udruženje pisaca Amerike (VGA) prekinulo je odvojeni štrajk u septembru, posle skoro pet meseci.

Reagovanja glumaca: „Hajmo sad na posao"

Glumci su radosno dočekali vest o sporazumu.

Džejmi Li Kertis je na Instagramu objavila da se „upornost isplati", dok je Alek Boldvin izrazio zahvalnost svima u sindikatu na velikom poslu.

Zvezda serije „Ovo smo mi" (This Is Us) Mendi Mur poručila je: „Vratimo se poslu, prijatelji!".

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas pozdravila je „fer sporazum" i dodala da su štrajkovi pogodili „milione" u Los Anđelesu i širom zemlje.

Iako holivudske zvezde zarađuju milione dolara, mnogi manje poznati glumci bore se da prežive, posebno usred rastuće inflacije i promena u industriji.

Šta je bio izvor problema?

Kao i pisci, glumci kažu da servisi za striming nisu podelili bogatstvo, iako su doveli do eksplozije zabavnog sadržaja.

Beskrajna potraga za novim pretplatnicima neodrživ je poslovni model, kažu oni, a rukovodioci studija dobijaju ogromne plate dok mnogi glumci i pisci ne mogu da zarađuju za pristojan život.

Glumci i pisci su zarađivali novac od repriza na televizijskim mrežama.

Dobijali bi ček poštom svaki put kada bi se film ili emisija na kojoj su radili ponovo emitovali i to je omogućilo glumcima da prežive između projekata u poslu, koji je oduvek bio posao gozbe ili gladi.

Usluge striminga su nadmašile Holivud, a glumci i pisci su do sada dobijali malo ili ništa kada neko gleda njihov rad na striming servisu, koji takođe tradicionalno plaća manje od mrežne televizije.

„Da su mogli da nas zamene, uradili bi to pre mnogo godina", rekao je pisac i glumac Adam Konover tokom ranijeg protesta ispred Netfliksa.

„Hoće li nas zameniti zvezdama televizijskih rijaliti programima? Ili zvezdama Jutjuba? Pa, mogu da pokušaju", rekao je on, dodajući da se ljudi širom sveta okreću televiziji da bi gledali emisije poput Čudnije stvari i sporta.

I pisci i glumci štrajkovali su ne samo zbog zahteva za većim zaradama, već i zbog ograničenja upotrebe veštačke inteligencije u produkcijama, za koju kažu da predstavlja „egzistencijalnu" pretnju.

Glumci kažu da bi veštačka inteligencija mogla da stvori scenario sudnjeg dana gde bi lažnjaci i mrtvi glumci mogli da budu zvezde sutrašnjice kroz kompjuterski generisana lica i glasove.

Za mnoge u poslu, to je sumorna pomisao - kompjuterski generisano snimanje filmova bez umešanosti snimateljske ekipe, glumca ili pisca.

(BBC News, 11.09.2023)