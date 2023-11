Senku optužili da krade struju Više od 5 godina trajala je njena borba: Kao da je trebalo da potpišem da sam ubila čoveka, a nisam

Nakon pet i po godina suđenja i nakon što je svoj slučaj iznela na Javnom servisu u aprilu 2018. godine, sada sedamdesetšestogodišnja Nikšićanka, Senka Grozdanić, dokazala je da nije krala struju.

“Pet i po godina čekam na pravdu, to je hod po trnju”, ovim rečima Grozdanić komentariše presudu Višeg suda koji je stavio tačku na njenu petogodišnju borbu da da skine sa sebe etiketu lopova koju su joj kaže, prišili radnici CEDIS-a tokom kontrole brojila u aprilu 2018. godine. “Došlo mi je bilo da poletim, krila sam dobila, eto. Svu moralnu i emotivnu snagu sam uložila da dođem do te satisfakcije da ja to nisam uradila”, priča sa mnogo emocija Grozdanić