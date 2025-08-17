Požari u Crnoj Gori: Kritična situacija u Piperima kod Podgorice

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Požari u Crnoj Gori: Kritična situacija u Piperima kod Podgorice

Situacija u vezi sa požarom u Piperima u blizini Podgorice je kritična, a na terenu su raspoređene sve raspoložive vatrogasne ekipe, izjavio je Milan Radović iz Direktorata za zaštitu i spasavanje Crne Gore.

Radović je naveo da je posebno kritično u podgoričkom naselju Kopilje i na Stijeni Piperskoj, kao i da se strahuje da bi severni vetar mogao da utiče na širenje požara, prenela je RTCG. Rekao je da aktivnih požara ima i na području Bijelog Polja, Danilovgrada i Nikšića. Radović je istakao da u gašenju požara učestvuju i helikopteri iz Češke, BiH i Srbije, kao i da je zahvaljujući helikopteru koji je poslala Srbija požar u Dajbabama u blizini Podgorice stavljen pod
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, očekuje se kiša

Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, očekuje se kiša

Serbian News Media pre 1 sat
Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, u Piperima i Kučima i dalje potrebna pomoć iz vazduha

Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, u Piperima i Kučima i dalje potrebna pomoć iz vazduha

N1 Info pre 1 sat
Nastavlja se borba s požarima u Crnoj Gori, najteže u Piperima i Kučima

Nastavlja se borba s požarima u Crnoj Gori, najteže u Piperima i Kučima

RTS pre 1 sat
(Video) Kataklizmični prizori iz Crne Gore! Ovo je sada najopasnija tačka u zemlji, strahuje se od širenja požara: "kritično…

(Video) Kataklizmični prizori iz Crne Gore! Ovo je sada najopasnija tačka u zemlji, strahuje se od širenja požara: "kritično je!"

Blic pre 2 sata
Crna gora još uvek prolazi kroz pakao Kataklizmični prizori, ovo mesto je sada najkritičnija tačka (video)

Crna gora još uvek prolazi kroz pakao Kataklizmični prizori, ovo mesto je sada najkritičnija tačka (video)

Alo pre 2 sata
(Video) Vatra preti Podgorici Situacija u Piperima kritična

(Video) Vatra preti Podgorici Situacija u Piperima kritična

Dnevnik pre 4 sati
Kritična situacija u vezi sa požarom u Piperima u blizini Podgorice

Kritična situacija u vezi sa požarom u Piperima u blizini Podgorice

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaDanilovgradČeškahelikopterpožarPozari

Balkan, najnovije vesti »

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Novi magazin pre 13 minuta
Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Dodik: Neće biti prevremenih predsedničkih izbora, ali će biti serija referenduma

Beta pre 1 sat
Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, očekuje se kiša

Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, očekuje se kiša

Serbian News Media pre 1 sat
Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS, a prevremenih predsedničkih izbora neće biti

Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS, a prevremenih predsedničkih izbora neće biti

Nova pre 43 minuta
Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS

Dodik: Imam obećanja iz SAD da će se promeniti odnos prema BiH i RS

Danas pre 1 sat