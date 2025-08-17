Požari u Crnoj Gori: Kritična situacija u Piperima kod Podgorice

Situacija u vezi sa požarom u Piperima u blizini Podgorice je kritična, a na terenu su raspoređene sve raspoložive vatrogasne ekipe, izjavio je Milan Radović iz Direktorata za zaštitu i spasavanje Crne Gore.

Radović je naveo da je posebno kritično u podgoričkom naselju Kopilje i na Stijeni Piperskoj, kao i da se strahuje da bi severni vetar mogao da utiče na širenje požara, prenela je RTCG. Rekao je da aktivnih požara ima i na području Bijelog Polja, Danilovgrada i Nikšića. Radović je istakao da u gašenju požara učestvuju i helikopteri iz Češke, BiH i Srbije, kao i da je zahvaljujući helikopteru koji je poslala Srbija požar u Dajbabama u blizini Podgorice stavljen pod