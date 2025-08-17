Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, očekuje se kiša

Situacija sa požarima u Crnoj Gori je pod kontrolom, izjavio je Radomir Šćepanović iz Direktorata za zaštitu i spasavanje.

Vatrogasci su proveli noć na terenu, osiguravajući da se situacija ne pogorša. Jutros je stanje mirno i nema ugroženih kuća ili drugih objekata. Prema Šćepanovićevim rečima, u Nikšiću se očekuje kiša, što bi moglo dodatno pomoći u gašenju. Iako je situacija stabilnija nego prethodnih dana, još uvek ima aktivnih požara, posebno u Bijelom Polju i kod Bioča. Vatrene stihije u Danilovgradu i Nikšiću gase se iz vazduha. Savo Ćetković iz Službe zaštite i spasavanja