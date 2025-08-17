Nastavlja se borba s požarima u Crnoj Gori, najteže u Piperima i Kučima

Situacija je i dalje kritična u Piperima i Kučima, osmi dan od izbijanja požara u Crnoj Gori. Sve raspoložive ekipe su na terenu, a prema izveštajima, posebno je teško kod Kopilja i na Stijeni. Aktivni požari su i u Bijelom Polju, Danilovgradu, Nikšiću i kod Bioča. Vatra u Danilovgradu i Nikšiću gasi se i iz vazduha.

Milan Radović iz crnogorskog Direktorata za zaštitu i spasavanje izjavio je da je situacija najteža u Piperima, Kučima, na Dajbabskoj gori i u mestu Bajramovica, gde je požar lokalizovan. Radović upozorava da snažan severni vetar otežava gašenje, a kiša, umesto da pomogne, može dodatno pogoršati situaciju. U akcijama gašenja angažovane su letelice iz Češke, Bosne i Hercegovine, Srbije, kao i helikopteri MUP-a i Vojske Crne Gore. Načelnik Generalštaba Vojske Crne