Požari u Crnoj Gori pod kontrolom, u Piperima i Kučima i dalje potrebna pomoć iz vazduha

U Crnoj Gori svi požari su pod kontrolom, izjavio je danas za TVCG Radomir Šćepanović iz Direktorata za zaštitu i spasavanje.

Vatrogasci su celu noć bili na terenu i dežurali da se situacija ne zakomplikuje, rekao je Šćepanović i istakao da je jutros situacija mirna i da nema ugroženih kuća i objekata. Prema njegovim rečima, na području Nikšića gde dimi u Banjanima, uskoro očekuju kišu. Aktivnih požara ima i na području Bijelog Polja, a vatrene stihije u Danilovgradu i Nikšiću gase se iz vazduha. Požar je aktivan i kod Bioča. Pripadnik Službe zaštite i spasavanja Podgorica Savo Ćetković