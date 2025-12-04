Policajac izboden u Splitu, u bolnici mu se bore za život, napadač je tinejdžer

Splitska policija uhapsila je muškarca koji se dovodi u vezu sa napadom na policajca koji je, dok je bio van službe, u sredu uveče na Bilicama izboden oštrim predmetom.

Policajac je u životnoj opasnosti i nalazi se na lečenju u KBC-u Split, potvrđeno je iz policije i iz bolnice. Incident u kojem je policajac povređen dogodio se u sredu oko 22.45 časova u Splitu, na području Bilica. Tamo je policijski službenik, koji se u trenutku napada nalazio van službe i bio u civilu, povređen oštrim predmetom. Hitno je prebačen u bolnicu. Zadobio je teške telesne povrede i zadržan je na lečenju. Iz KBC-a Split saopštili su da je pacijent