Policajac izboden u Splitu, u bolnici mu se bore za život, napadač je tinejdžer

Nova pre 58 minuta  |  Autor: Jutarnji list
Policajac izboden u Splitu, u bolnici mu se bore za život, napadač je tinejdžer

Splitska policija uhapsila je muškarca koji se dovodi u vezu sa napadom na policajca koji je, dok je bio van službe, u sredu uveče na Bilicama izboden oštrim predmetom.

Policajac je u životnoj opasnosti i nalazi se na lečenju u KBC-u Split, potvrđeno je iz policije i iz bolnice. Incident u kojem je policajac povređen dogodio se u sredu oko 22.45 časova u Splitu, na području Bilica. Tamo je policijski službenik, koji se u trenutku napada nalazio van službe i bio u civilu, povređen oštrim predmetom. Hitno je prebačen u bolnicu. Zadobio je teške telesne povrede i zadržan je na lečenju. Iz KBC-a Split saopštili su da je pacijent
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Tinejdžer (18) teško povredio policajca: Sumnja se da je slučajna žrtva, horor u Splitu

Tinejdžer (18) teško povredio policajca: Sumnja se da je slučajna žrtva, horor u Splitu

Mondo pre 33 minuta
Hrvatska kupuje tenkove, haubice, sisteme protiv dronova…

Hrvatska kupuje tenkove, haubice, sisteme protiv dronova…

RTV pre 1 sat
Napadač (18) na policajca u Splitu priveden, potom prebačen na psihijatriju

Napadač (18) na policajca u Splitu priveden, potom prebačen na psihijatriju

Euronews pre 1 sat
Policajac izboden u Splitu: Napao ga mladić (18) sa psihičkim problemima

Policajac izboden u Splitu: Napao ga mladić (18) sa psihičkim problemima

Kurir pre 1 sat
Policajac izboden u Splitu, osumnjičeni priveden i smešten u psihijatriju

Policajac izboden u Splitu, osumnjičeni priveden i smešten u psihijatriju

Dnevnik pre 1 sat
Oglasio se Plenković: "Osuđujemo napad na policajca u Splitu"

Oglasio se Plenković: "Osuđujemo napad na policajca u Splitu"

Kurir pre 53 minuta
Novi incident u Splitu; Izboden policajac; Nalazi se u komi

Novi incident u Splitu; Izboden policajac; Nalazi se u komi

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SplitKBC

Balkan, najnovije vesti »

Tinejdžer (18) teško povredio policajca: Sumnja se da je slučajna žrtva, horor u Splitu

Tinejdžer (18) teško povredio policajca: Sumnja se da je slučajna žrtva, horor u Splitu

Mondo pre 33 minuta
Hrvatska kupuje tenkove, haubice, sisteme protiv dronova…

Hrvatska kupuje tenkove, haubice, sisteme protiv dronova…

RTV pre 1 sat
Policajac izboden u Splitu, u bolnici mu se bore za život, napadač je tinejdžer

Policajac izboden u Splitu, u bolnici mu se bore za život, napadač je tinejdžer

Nova pre 58 minuta
Napadač (18) na policajca u Splitu priveden, potom prebačen na psihijatriju

Napadač (18) na policajca u Splitu priveden, potom prebačen na psihijatriju

Euronews pre 1 sat
Policajac izboden u Splitu: Napao ga mladić (18) sa psihičkim problemima

Policajac izboden u Splitu: Napao ga mladić (18) sa psihičkim problemima

Kurir pre 1 sat