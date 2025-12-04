Tinejdžer teško povredio policajca Drama u Splitu: Nasrnuo na njega oštrim predmetom, obojica završila u bolnici

Incident se dogodio dok policajac nije bio na dužnosti i bio je u civilu Policija i tužilaštvo sprovode istragu povodom događaja Osoba koja se dovodi u vezu sa napadom na policajca pod nadzorom je splitske policije, a kako saznaje Slobodna Dalmacija, navodno je napadač 18-godišnjak s psihičkim problemima i nakon hapšenja odveden je u psihijatrijsku bolnicu gde je i zadržan. Policajac (59) teško je povređen oštrim predmetom sinoć u Splitu, pored zatvora na Bilicama.