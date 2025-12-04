Policajac izboden u Splitu: Napao ga mladić (18) sa psihičkim problemima

Sinoć u Splitu je teško povređen policajac koji je u vreme napada bio van službe.

Kako je saopštila policija, napad se dogodio oko 22:45, a policajac, koji je bio u civilu, povređen je oštrim predmetom. Oko 23:15 prevezen je u KBC Split, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Naime, zadobio je višestruke ubodne rane i teške povrede više organskih sistema, te je obavljen opsežan medicinski tretman. Njegov život je u opasnosti. Kako Indeks nezvanično saznaje, osamnaestogodišnji mladić sa ozbiljnim mentalnim problemima trenutno je pod policijskim