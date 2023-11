Litar evrodizela će od danas od 15 časova do sledećeg petka u isto vreme na pumpama maksimalno koštati 207, a benzina evropremijum BMB – 180 dinara. U odnosu na prethodnih sedam dana, evrodizel je pojeftinio tri, benzin – za dva dinara. Nove maksimalne cene se objavljuju svakog petka do 15 časova, a Vlada Srbije produžila je period važenja ograničenja cena derivata nafte do 30. novembra.