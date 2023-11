Stiže pogoršanje vremena

Sremska Mitrovica – Srbiju će od ujutru postepeno zahvatiti naoblačenje sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i vetrovito, po podne, uveče i tokom noći mestimično sa kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama povremeno i jak, a na jugu Banata i sa olujnim udarima. Krajem dana vetar u slabljenju. Najniža temperatura od 0 do 8 °C, najviša od 11 do 15 °C. U Sremskoj Mitrovici tokom dana umereno do potpuno oblačno i vetrovito, po podne, uveče i tokom noći povremeno sa kišom. Duvaće