Makron i netanijahu u klinču: Žustre izjave zbog situacije u Gazi - Posle optužbi za bombardovanje civila, stigao oštar odgovor

Francuski predsednik Emanuel Makron je u razgovoru za Bi-Bi-Si pozvao Izrael da prekine napade u kojima ginu civili u Gazi. - Mi patimo zajedno sa Izraelom i razumemo njihovu želju da se oslobode terorizma.

Ali danas se zapravo bombarduju civili. Mala deca, žene i starci ginu pod bombama. Za to nema opravdanja i nema legitimiteta. Zato pozivamo Izrael da prestane - istakao je on. Hamasovo ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 11.078 ljudi, uključujući 4.506 dece, ubijeno u izraelskom bombardovanju pojasa Gaze od početka rata. - Ova reakcija u borbi protiv terorizma mora biti u skladu sa međunarodnim pravilima ratovanja i međunarodnim humanitarnim pravom jer je to