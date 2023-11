Kolika kazna preti Banožiću – ministru koji je izazvao saobraćajnu nesreću

Premijer Hrvatske Andrej Plenković objavo je na konferenciji da je smenio ministra odbrane Maria Banožića koji je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo vozač kombija, ali ostaje pitanje koliko godina zatvora mu preti.

Prema Krivičnom zakoniku, učesnik u drumskom saobraćaju koji kršenjem propisa o bezbednosti saobraćaja prouzrokuje opasnost po život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, pa usled toga prouzrokuje smrt jednog ili više lica, kazniće se zatvorom od tri do 15 godina, piše index.hr. Za nesavesnost zaprećena je kazna od jedne do osam godina, ali prema onome što do sada znamo, a to je da je Banožić namerno išao u preticanje po lošim vremenskim uslovima i smanjenoj