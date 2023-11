VIDEO „Grobari“ tuguju i dobro pamte legendu: Vukao Partizan do finala s Realom, režirao jedan od najčudesnijih preokreta u istoriji

Čuveni fudbaler Partizana Mustafa Hasanagić preminuo je u 82. godini.

Hasanagić je najbolji deo karijere posvetio Partizanu u kom je igrao od 1961. do 1969. godine kao deo generacije „Partizanovih beba“. To je generacija koja je 1966. godine stigla do finala Kupa evropskih šampiona i vodila je u finalu protiv Real Madrida. Upravo je Hasanagić bio zaslužan za jedan od najbitnijih golova u klupskoj istoriji, jer je asistirao Veliboru Vasoviću u finalu KEŠ. Vasović je glavom zakucao loptu u mrežu na stadionu Hejsel u Briselu, a Partizan