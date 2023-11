Sutra u Srbiji umereno oblačno, povremeno sunce, a za vikend ponegde sneg

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar koji će na istoku povremeno biti i jak, a uveče će se pojačati i biti u skretanju na jugoistočni.

Tokom noći se očekuje postepeno naoblačenje sa zapada, u Vojvodini mestimično sa kišom.

Najniža temperatura od dva do devet stepeni, a najviša od 13 do 17.

U Beogradu će biti malo do umereno oblačno, povremeno sunčano. Tokom noći povećanje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar koji će uveče biti u skretanju na jugoistočni i u pojačanju. Najniža temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša oko 15.

U petak se očekuje naoblačenje s kišom koje će se sa severa i zapada proširiti na ostale predele Srbije. Uveče i tokom noći vetar će biti povremeno jak severozapadni, temperatura će osetno opasti, a kiša će tokom noći preći u sneg u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije.

U subotu će biti oblačno, hladno i vetrovito, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom koji se očekuje ponegde i u nižim predelima južne Srbije. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar uz udare olujne jačine.

U nedelju će biti pretežno oblačno i hladno, uz slabljenje severozapadnog vetra, a nešto snega će biti samo ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Početkom sledeće sedmice malo toplije, uz čestu pojavu kiše.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 16. novembar:

Moguće smanjenje tegoba većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima se i dalјe savetuje oprez. Promenlјivo raspoloženje i glavobolja mogu biti reakcije meteoropata.