Sutra malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji sutra ujutru hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije sa maglom, a tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša od 13 do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će na istoku povremeno biti i jak, a uveče će biti u skretanju na jugoistočni i u pojačanju. Tokom noći postepeno naoblačenje sa zapada, u Vojvodini mestimično sa kišom. U Beogradu malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša oko 15 stepeni. Duvaće slab do umeren