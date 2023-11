Izabran stalni evrovizijski slogan – Ujedinjeni muzikom

Evropska radiodifuzna unija i švedski javni emiter SVT objavili su da je „United By Music“, to jest „Ujedinjeni muzikom“, slogan koji je izabran za „Pesmu Evrovizije“ 2024. godine, ali i za sva buduća takmičenja.

Dobre vibracije koje su proletos prostrujale Liverpulom nastavile su dalje, ka severu Evrope i sa sloganom United By Music, to jest Ujedinjeni muzikom, spremaju se da stignu u Malme, prenosi RTS. Slogan je kreirao Bi-Bi-Si kako bi demonstrirao jedinstveno partnerstvo između Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine i Liverpula, domaćina „Pesme Evrovizije" 2023. godine i odražava moć muzike koja okuplja ljude širom sveta.