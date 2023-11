Šta se dešava na tržištu nekretnina, agenti upozoravaju kupce: Ako ova brojka krene da pada, odmah kupujte stan

Za godinu dana, prodaja stanova u svim gradovima značajno je opala, što utiče i na cene nekretnina.

Za godinu dana, prodaja stanova u svim gradovima značajno je opala, što utiče i na cene nekretnina. Opada tražnja za kupovinom stanova, a samim tim i cene nekretnina oglašenih za prodaju. To se prvenstveno odnosi na stanove u starogradnji u širem centru Beograda. A agenti imaju i dobru vest za sve one koji razmišljaju o kupovini stana u narednom periodu, jer ako se ovakav trend nastavi, cene bi mogle dodatno da padnu, i to za 10 odsto. Tržište nekretnina u Srbiji