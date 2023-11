Đoković posle velike borbe poražen od Sinera

Novak Đoković poražen je od Italijana Janika Sinera sa 1:2 po setovima 5:7, 7:6(5), 6(2):7, u meču drugog kola Zelene grupe završnog mastersa u Torinu.

Đoković je poražen od četvrtog tenisera sveta posle tri sata i 11 minuta igre. Sve do 11. gema prvog seta oba igrača su bila sigurna na svom servisu, kada je Siner iskoristio prvu brejk loptu i stigao do brejka. U narednom gemu Italijan je sigurnim servisom potvrdio brejk i stigao do vođstva u setovima. U drugom setu nije viđena nijedna brejk lopta i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je viđeno sedam mini brejkova. Jedan više mini brejk napravio je Đoković i