Jovanović (Novi DSS): Vučić treba jasno da kaže građanima da je prihvatio francusko-nemački plan

Beta pre 31 minuta

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (NDSS) Miloš Jovanović izjavio je da bi Predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da jasno kaže građanima da je prihvatio takozvani francusko-nemački sporazum o Kosovu, pa da onda proveri koliko bi ljudi na izborima glasalo za njegovu listu i Srpsku naprednu stranku (SNS). Jovanović je, povodom još jedne runde razgovora Beograda i Prištine u Briselu, ocenio "da je reč o usaglašavanju onoga što je već prihvaćeno" i da bi Vučić trebalo to otvoreno da kaže građanima. "Ukoliko budemo u prilici da posle izbora obavljamno državne funkcije, koalicija Nada će odbaciti ovaj predlog jer je on protivustavan", rekao je Jovanović, u razgovoru sa građanima kod tržnog centra "Ušće". On je istakao i da je politika koju vodi predsednik Vučić antidržavna i da pokazuje potpuno odsustvo vizije. {Video1:} Kandidat sa liste koalicije Nada (koju osim NDSS čini i Pokret za obnovu kraljevine Srbije (POKS), košarkaš Vladimir Štimac, rekao je da će prioritet u Beogradu, ukolko koalicija Nada bude na vlasti, biti javni prevoz, pitanje parkiranja i zagađanja vazduha. "To su problemi čije rešavanje zahteva vreme, ali i novac. Da bi problem javnog prevoza i parkinga u Beogradu bio rešen, potrebne su barem četiri godine i dosta novca", istakao je Štimac. On je naglasio da je jedan od načina da se ovaj problem reši izgradnja garaža. Štimac je podvukao i da je nedostatak mesta u vrtićima takođe probelm koji muči Beograđane i da će on, zbog tzrenutne politike Srpske napredne stranke, biti još veći. "Treba se usredsrediti na izgradnju novih vrtića, ali i uspostaviti jednu stabilnu saradnju sa privatnim obdaništima", rekao je Štimac. Bivši košarkaš je rekao i da će ostalim opozicionim strankama predložiti formiranje zajedničkog centra za praćenje izbora. "Moramo uspostaviti sistem za kontrolu glasanja. Naročito na sam dan izbora, jer se strankama na vlasti ne može verovati. Toliko puta do sada su pokazale da su sklone raznim marifetlucima. Ali zajedničkim snagama, opozicija može da sprovede kvalitetnu kontrolu kako bi, po prvi put u poslednjih deset godina, zaista i u potpunosti bila poštovana izborna volja građana", zaključio je Štimac. Ceo video materijal dostupan OVDE.

(Beta, 11.16.2023)