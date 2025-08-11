Drecun: Dok se ne izabere nova vlast na Kosovu, dijalog Beograda i Prištine besmislen

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da se dijalog Beograda i Prištine odlaže dok se ne reši institucionalna i politička kriza na Kosovu, vezana za konstituisanje parlamenta. „Ako izaslanik Evropske unije (Peter Sorensen) insistira na dijalogu u uslovima kada imate neizvesnost ko će biti na vlasti u Prištini, mislim da je to besmisleno. O čemu da pregovarate sa nekim za koga ne znate da li će biti na