Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Sutra oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Beta pre 3 sata

U Srbiji će sutra biti oblačno i u većem delu hladno, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više. Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima predviđa se prelazak kiše u sneg.

Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus četiri do jedan, a na jugoistoku do 9 stepeni Celzijusa, a najviša od minus dva do tri, na jugoistoku do 11 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno sa snegom, posle podne i uveče intenziviranje padavina, kada se očekuje novih 10 centimetara snega. Vetar će biti slab do umeren zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od minus četiri do minus dva.

U Srbiji će u četvrtak biti ledeni dan, slabljenje intenziteta i postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje sa severozapada. U petak jutro biće veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, u toku dana toplije, uz naoblačenje sa kišom, koja se na severu Vojvodine može lediti na tlu, a ponegde se očekuju i susnežica i sneg. Od subote će biti hladnije, a snežne padavine uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza za sredu, 7. januar:

Nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, zbog čega se savetuje oprez, pogotovo astmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su očekivane u vidu reumatskih bolova, glavobonje i razdražlјivosti.

(Beta, 06.01.2026)

