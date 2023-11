Predsednik se sastao sa lukom zajom uoči sajma vina: Vučić poželeo dobrodošlicu predsedniku italijanske regije Veneto (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika italijanske regije Veneto Luku Zaju. - Zadovoljstvo mi je da u Beogradu ugostim našeg prijatelja i da nastavimo razgovore o jačanju saradnje Veneta, jedne od najbogatijih regija u Evropi, i Srbije.

Afirmacija regionalne saradnje i investicione politike ostaju naši prioriteti, a posebna privilegija ove godine biće i prisustvo našeg dragog gosta na "Vinskoj viziji Otvorenog Balkana". Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na otvaranju Drugog međunarodnog sajma vina Vinska vizija Otvorenog Balkana, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika