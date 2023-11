Stravično ubistvo u Srbiji: Pesnicama tukao oca do smrti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vlasotincu uhapsili su P. I. (39) iz Vlasotinca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom.

On se sumnjiči da je sinoć zadao više udaraca pedesetosmogodišnjem ocu koji je, kako se sumnja, od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je, po ovlašćenju višeg javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.