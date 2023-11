Zdenko Tomanović: UKP i Poreska policija da objasne po čijem nalogu su upali u D Express

Advokat Zdenko Tomanović rekao je za N1 da postupak ulaska Uprave krivične policije i Poreske policije u prostorije kompanije D Express nije u skladu sa zakonom, jer su došli van radnog vremena, proveli skoro sedam sati u kompaniji i nisu ostavili nijedan jedini dokument.

On je za televiziju N1 rekao da pripadnici policije nisu zaposlenima pokazali nijedan dokument niti ostavili neku naredbu ili zapisnik. „Postupanje policije nije bilo u skladu sa zakonom, reč je o neprimerenom kršenju zakona. Zaposlenima je bila faktički uskraćena sloboda kretanja. Moraće da objasne zašto su to radili i po čijem nalogu, jer nisu smatrali ni da treba to da saopšte po dolasku u prostorije kompanije“, istakao je Tomanović. On je dodao i da u ovom