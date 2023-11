Radnik pošte: D Express nema veze sa štrajkom radnika Pošte

Ni D Express niti bilo koja druga privatna kompanija koja se bavi dostavom pošiljaka nema veze sa obustavom rada u Pošti, izjavio je radnik Pošte Stefan Mitrović pitajući koliko će koštati upad policije bez sudskog naloga u prostorije D Expressa kada tužba dođe na naplatu.

Mitrović je za N1 rekao da ta kompanija kao ni druge, nemaju veze sa štrajkom radnika pošte. „Za to je odgovornost isključivo za poslovodstvu i osnivaču zbog nedomaćinskog poslovanja godinama unazad“, naveo je on dodajući da su se problemi gomilali i da je ovo samo eskalacija. On je rekao da nema mesta insinuacijama koje su se pojavile u pojedinim medijima da je štrajk radnika pošte u dogovoru sa Draganom Đilasom i Draganom Šolakom, a da iza njega stoji D Express,