Najnovije upozorenje RHMZ: Noćas oluja u većem delu Srbije, a evo gde će pasti sneg!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će do kraja dana u većem delu Srbije duvati jak i olujni severozapadni vetar sa udarima od 60 do 85 km/h. Udari severozapadnog vetra večeras će najpre oslabiti u Vojvodini, a u toku noći i u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

- Do kraja dana u većem delu Srbije i dalje će duvati jak i olujni severozapadni vetar sa udarima od 17 do 24 m/s, odnosno od 60 do 85 km/h. Udari severozapadnog vetra večeras će najpre oslabiti u Vojvodini, a u toku noći i u centralnoj i zapadnoj Srbiji, dok će se na istoku i jugoistoku zemlje, kao i u planinskim predelima zadržati jak vetar - stoji u RHMZ najavi. Kako su meteorolozi najavili u toku večeri na severozapadu zemlje će biti delimično vedro, a u