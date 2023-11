U Srbiji danas hladnije nego juče, kiša, a ponegde i sneg! Temperature u padu, a evo šta nas čeka sledeće nedelje

Kiša i sneg će padati povremeno na istoku i jugoistoku Srbije.

Kiša i sneg će padati povremeno na istoku i jugoistoku Srbije. Danas na severu Srbije suvo sa sunčanim intervalima po Vojvodini, a padavine brzo prestaju i na zapadu Srbije. Kiša i sneg će padati povremeno na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Minimalna temperatura od 1°C do 4°C, a maksimalna od 4°C na zapadu i jugu Srbije do 9°C u Negotinu. Uveče suvo, a samo na jugoistoku