U Srbiji sutra suvo i toplije vreme, temperatura do 17 stepeni

Beta pre 7 minuta

U Srbiji će sutra biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutro hladno, ponegde slab mraz, na severu i zapadu mestimično sa slabom kišom. Krajem dana jače naoblačenje sa kišom prvo će zahvatiti Vojvodinu. Vetar slab i umeren, na istoku zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus jedan stepen do šest, najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu jutro i pre podne pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Od sredine dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od dva do šest, najviša oko 15. U Srbiji u utorak oblačno i hladnije sa kišom u svim krajevima. U toku noći kiša će na planinama preći u sneg. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 20. novembar 2023: Osobama sa srčanim i psihičkim obolјenjima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Razdražlјivost, poremećaj sna i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

(Beta, 11.19.2023)