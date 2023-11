Sutra malo toplije, a onda veoma hladno: U utorak kiša

U Novom Sadu će u ponedeljak biti promenljivo oblačno, ali malo toplije.

Minimalna temperatura biće 4, a maksimalna 15 stepeni. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Krajem dana jače naoblačenje sa kišom. Utorak će biti tmuran, kišovit i hladniji. Temperatura će biti od 7 do 9 stepeni. Sreda tmurna, ali meteorolozi kažu - bez kiše. Temperatura će se kretati od 5 do 8 stepeni. Četvrtak i petak vedriji, uz dosta sunčanih intervala, ali će jutra biti veoma hladna. U četvrtak će se temperatura kretati od -1 do 5 stepeni, a u petak od 1