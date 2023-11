Vučić u Zaječaru: Nacionalni stadion u Beogradu biće završen do 1. decembra 2026.

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će nakon otvaranja stadiona u Zaječaru i Loznici biti rekonstruisani stadioni u Nišu i Kragujevcu, a sledi izgradnja nacionalnog stadiona u Beogradu.

On je u obilasku novoizgrađenog stadiona "Kraljevica" u Zaječaru u društvu predsednika UEFA Aleksandra Čeferina, rekao da će nacionalni stadion u Beogradu biti završen do 1. decembra 2026.

"Uputili smo dopis da se igra finale Lige Evrope kad se izgradi stadion, to će biti na stadionu koji će biti gotov do 1. decembra 2026. To će biti velika stvar, a što se tiče velikih takmičenja potrebna je bolja infrastruktura", rekao je Vučić.

On je naveo da pored Niša i Kragujevca, ostaje da se rekonstruišu beogradski stadioni Partizana i Crvene zvezde koji, kako je rekao, "moraju biti moderniji".

Vučić boravi u Zaječaru gde obilazi stadion čiji je kapacitet 8.168 mesta, ceo projekat koštao je 3,3 milijarde dinara, a izgradnja je započela pre dve i po godine.

Vučić je izjavio prilikom obilaska i otvaranja novoizgrađenog stadiona u Zaječaru da je u planu izgradnja i uređenje Parka imperatora.

On je istakao da je na teritoriji Srbije rođeno 18 ili 19 rimskih careva, da je u blizini grada i arheološko nalazište Feliks Romulijana i da će ovaj park značajno uticati na povećanje broja turista u Zaječaru, ali i celom Zaječarskom okrugu.

Upitan da li će biti ulaganja i infrastrukturu, obnovu pijace, pojedinih ulica u gradu, kanalizacije i zdravstvenog centra, umesto u stadion, jer je to značajnije, predsednik je podvukao da se na nekim od tih projekata već radi.

"Ultrazvuk stiže za desetak dana, magnetna rezonanca u martu, a digitalni mamograf do kraja novembra ili u decembru", naglasio je Vučić.

Dodao je i da se slaže sa novinarkom da je neophodna rekonstgrukcija pojedinih centralnih ulica u Zaječaru i izgradnja ili rekonstrukcija hotela, ali da nikako ne sme da se omalovažava izgradnja stadiona i parka koja je u planu.

"Naše procene su da će izgradnjom parka biti povećan i broj turista koji će posetiti Zaječar i region. To je jako značajno", istakao je predsednik.

Naglasio je da će se truditi i da u Zaječar dođe neki od stranih investitora i da su Zaječar, Požarevac, Sombor, Vranje, gradovi koji su prioritetni, kada je dovođenje inverstitora u pitanju.

On je objavio da je u Beogradu imao dvosatne razgovore sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o svim važnim pitanjima za Srbiju i Srpsku.

"Dogovorili smo ubrzanje u sprovođenju u delo svih zajedničkih projekata, posebno onih od najvišeg nacionalnog značaja, poput izgradnje memorijalnih centara posvećenih jasenovačkim žrtvama", napisao je Vučić na Instagramu.

Nakon toga je predsednik Srbije zajedno sa Dodikom i predsednikom Evropske fudbalske unije (Uefa) Aleksanderom Čeferinom obišao novoizgrađeni stadion "Kraljevica" u Zaječaru.

"Kraljevica u Zaječaru ima kapacitet od 8.168 mesta. Ovo je tek početak. Cela Srbja je naš prioritet", napisao je Vučić u objavi.

Dodao je da će nakon otvaranja stadiona u Zaječaru i Loznici biti rekonstruisani stadioni u Nišu i Kragujevcu, a sledi izgradnja nacionalnog stadiona u Beogradu koji će biti završen do 1. decembra 2026. godine.

(Beta, 11.19.2023)