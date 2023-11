Opšti haos na Novom Beogradu, policijsko vozilo se prevrnulo: Nakon sudara sa audijem ima povređenih (video)

Saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na Novom Beogradu, kada se prevrnulo policijsko vozilo. Kako se nezvanično saznaje, prevrtanje se desilo nakon sudara audija i patrolnog vozila. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) Sudar se desio oko 10 sati, a jedna osoba zadobila je lakšu povredu. Uviđaj je u toku. Kurir.rs/Telegraf Kurir