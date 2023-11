Zbogom voljeni oče: Asja, Dušan i Jana dostojanstveni na Novom groblju

Žarko Laušević sahranjen je na Novom groblju. Poslednjem ispraćaju glumačke legende prisustvovali su članovi porodice, sin i ćerke Žarka Lauševića i supruga Anita. Žarkova želja bila je da ga kremiraju, a u kapeli se oglasio hor sa pesmama „I did it my way“, „Zlatni dan“ i „Jeleni umiru sami“. Deca Žarka Lauševića, sin Dušan, ćerke Asja i Jana, su došli na groblje da se poslednjim put oproste od svog oca. Sa njima je bila i supruga Žarka Lauševića Anita. Žarko je u