"I da znam, ne bih smeo reći": Ambasador Hrvatske u Srbiji o razlogu zbog kog je diplomata proteran; Oglasilo se i njihov ministar spoljnih poslova

Ambasador Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević nije otkrio zašto je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije prvog sekretara Ambasade Republike Hrvatske u Beogradu Hrvoja Šnajdera proglasilo personom non grata.

- To je stvar koju ne želim da komentarišem, to nije nešto u šta bih se sada mešao, po onome što bi Englezi rekli 'no comment'. A da sam znao šta je uradio, ne bih rekao, ne mogu da ulazim u detalje jer je to van mog okvira. Bez komentara - rekao je Biščević za "24sata". Sa druge strane, ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da je iznenađen odlukom. Oko svega se sada oglasilo i Ministarstvo spoljnii evropskih poslova Hrvatske, a njihovo saopštenje