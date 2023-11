Umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. U drugom delu dana, kiša će zahvatiti sve delove zemlje. Vetar slab do umeren promenljivog pravca, popodne u skretanju na severni. Najniža temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Kragujevcu oblačno, povremeno kiša sa temperaturom do 12 stepeni.